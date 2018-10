2’nci el araç için ön araştırma yapılmalı

BUGÜN NELER OLDU

el araba alma tecrübesi bir çoğumuzun başından geçmiş veya muhtemelen geçecektir. Sıfır otomobil alınıp kontağı çevrildiği anda yüzde 10 civarında değer kaybettiği düşünülürse, bütçeyi fazla zorlamadan araç sahibi olmak adına ikinci el in önemi büyüktür. İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan uzmanlar, "Her zaman otomobile bakmaya gündüz gidin. Notlar almak için yanınızda küçük bir not defteri ve kalem bulundurun. Aracın durumunu satıcısı ile mutabık kalırken küçük notlar alın ki sonrasında söz uçtuğunda aldığınız notlar defterinizde kalsın" dedi. Satıcıya, alıcıların otomobil hakkında hiçbir şey sormaktan kaçınmamalarını vurgulayan uzmanlar, şöyle devam etti; "Kontrol için yeterli zaman ayırın, aceleci davranmayın. Deneme sürüşünü mümkünse kısa tutmayın. Aracı kullanırken müzik dinlemeyin, teyp açıksa kapatın ve sadece araçtan gelebilecek anormal seslere odaklanın. Satıcıyla randevulaşmışsanız 15 dakika önce gidin, otomobil için yapılan hazırlığı görmeye çalışın. Araç temiz ve yıkanmış olması gereklidir." Otomobilin etrafında gezerek pas, çürük, çizik ve boya hatalarını görmeye çalışılmalı olduğunu söyleyen uzmanlar şöyle devam etti: Otomobile her iki tarafından boylu boyunca bakın otomobilin üstündeki yansımalar bozuk olmayan kesintisiz bir hat izlemelidir.