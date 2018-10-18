9.5 ayda 10 bin 700 göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler umuda yolculukta en çok İzmir
'i kullanıyor. İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam hayaliyle genellikle Ege Denizi'ni kullanarak lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin "umuda yolculuğu" çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Aralarında bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu göçmenler, fakirlikten, iç savaştan, siyasi belirsizliklerden kurtulmak için ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Denizde dalgaların arasında genellikle lastik botta hayatta kalmaya çalışan göçmenler, karada da hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyon kasasında ya da kapasitesinden fazla bindikleri diğer araçlarda yolculuk yapıyor. Bu yolculuklar zaman zaman ölümle sonuçlanıyor. Sonu facia ile biten yolculuklardan biri de 14 Ekim Pazar günü sabah saat 08.00 sıralarında Menderes İlçesi Adnan Menderes Havalimanı yakınında meydana geldi. Kazada 22 göçmen hayatını kaşbetti 13 göçmen ise yaralandı. 261 OPERASYON
İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonlardaki rakamlar göçmen ticaretinin boyutlarını gözler önüne serdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 9.5 ayda kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 261 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 bin 794 göçmen kurtarılırken, 30 göçmen ise ölü olarak bulundu. Aynı operasyonlarda 123'ü Türk, 26'sı Suriyeli, 5'i farklı ülke vatandaşları olmak üzere toplam 154 organizatör yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.