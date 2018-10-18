Alzeimer hastası toprak yiyerek öldü

İZMIR'IN
Urla İlçesi'nde eşi Hüsnü Güler ile birlikte yaşayan alzheimer hastası 76 yaşındaki Esma Güler
, 25 Eylül sabahı erken saatlerinde sessiz sedasız evden çıktı. Kalabak Mahallesi 3035 sokakta yaşayan Güler, bir daha eve geri dönmedi. En son mahalle sakinleri tarafından Urla ilçe merkezinde yürürken görülen Esma Güler ortadan kayboldu. Eşinden bir daha haber alamayan Hüsnü Güler, soluğu polis merkezinde aldı. Bulunması için ekipler Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında Esma Güler'in cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Yaşlı kadının toprak yediği için öldüğü iddia edildi. Büyük bir şok yaşayan acılı eş Hüsnü Güler, "Eşimi kaybettim. 25 Eylül sabahı erken saatlerde ben uyurken dışarı çıkmış. Normalde bakıcısı vardı ama evden çıktığı gün izinliydi. Bütün mahalleli onu her yerde aradık ve bulamadık. Kendisi beslenemiyordu bile. Şu an çok kötü durumdayım" dedi.