Az paraya çok yol gidin

SON
zamanlarda akaryakıt
a gelen zamlardan sonra vatandaş yakıt tasarrufu yapmanın yollarını aramaya başladı. Peki benzinli veya dizel otomobillerde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Uzmanlar, araç bakımlarını zamanında yaptıran sürücülerin, hem yakıt tasarrufu hem de aracın uzun ömürlü olması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca şu önerileri sıraladı, "Motoru ısıtmak için çok beklemeyin. Ani hızlanmadan kaçının. Lastik hava basıncınızı kontrol edin. Vitesi boşa almayın. Süratli giderken camlarınızı kapatın. Gereksiz yere frene basmayın" ifadelerini kullandı.