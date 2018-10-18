Bebek koltukları riski azaltıyor

BEBEK
güvenlik koltuklarının doğru şekilde araç içine monte edilmesi durumunda çocukların, yüzde 75 oranında trafik kazalarından hiç zarar görmedikleri bildirildi. Yetkililer de güvenlik koltuklarının çocuklar için büyük önem taşıdığına dikatt çekti. Emniyet kemeri takmanın sürücüler ve ön koltuktaki yolcuların ölüm riskini yüzde 50'ye kadar, arka koltuktaki yolcuların ölüm riskini ise yüzde 70'e kadar azaltabildiğini belirten yetkililer, "Uygun çocuk koltuğunun kullanılması, kazalarda veya ani frenlerde çocukların yaralanma ihtimalini neredeyse yüzde 70 oranında azaltıyor" dedi. Zehra ALTUNKILINÇ / İZMİR