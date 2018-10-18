Denizli’de teleferik 2 milyon kişiyi ağırladı

DENIZLI
Büyükşehir Belediyesi'nin kentin uzun süredir hayalini kurduğu Ege'nin en uzun teleferiğine sahip Türkiye'de ise eşi benzeri olmayan Denizli
Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 3 yılda 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. 17 Ekim 2015'te hizmete giren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın 2 milyonuncu ziyaretçisi Erol Eski oldu. Eski'yi Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke karşıladı. BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, Erol Eski'yi tebrik ederek kendisi ve ailesine çeşitli ikramlarda bulunacaklarını kaydetti. Eski çiftine Bağbaşı Yaylası'na kadar eşlik eden Teke, tesisin muhteşem manzarası ve insanları kendine hayran bırakan yapısıyla yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi almaya devam ettiğini söyledi.