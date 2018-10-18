Enes’in dünyası 34 yıl sonra aydınlandı

İZMIR'DE
Zuhal ve Kadri Yılmaz çiftinin ikinci çocuğu olan ve 34 sene önce dünyaya gelen Enes, prematüre olarak doğmuş ve hayata tutunmuştu. Sayısız ameliyat ve tedaviler geçiren Enes'in bir türlü tedavi olamayan ileri derecedeki görme bozukluğu, bu yaşına kadar devam etti. 10 santimetre yakınını bile göremeyen Enes, ailesinin destekleriyle yürüyordu. Enes aynı zamanda görmediği gözleriyle org da çalıyordu. Sevimli köpeği 'Şans' ve ailesinin varlığıyla hayata tutunan Enes, görmeden bastığı notalarla hayata bağlanıyordu. Enes'in görme sorununa çözüm bulmak için kapı kapı dolaştığı hastane ve kliniklerden sürekli olumsuz dönen aile, ablası Deniz Yılmaz Değerli'nin uzun araştırmaları sonucu İzmir
Özel Ata Sağlık Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz ile tanıştı. Tanı koyan ve anında tedaviyi gerçekleştiren Safiye Yılmaz, Enes'in iki gözüne de çok zor bulunan iki merceği yerleştirdi. Yapılması imkansız görülen operasyon sonucu, ailesi ve köpeği Şans'ı yeniden gören Enes, yeni hayatına 'merhaba' dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Hastamız prematüre doğum sonrası gördüğümüz yüksek numaralı görme kusuru nedeniyle görme azlığı sorunu yaşıyordu. Gözün içerisine koyduğumuz merceği ölçemediğimiz için tahmini 30-40 numara olduğunu söyleyebilirim" dedi.