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iğrenç videoya tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Hamza Dağ iğrenç videoya tepki gösterdi
İMAM hatip okullarının açılışının 67. yıl dönümü nedeniyle Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili , sosyal medyada iki erkek çocuğun öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 'Gagabulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a tepki gösterdi. Hamza Dağ, "Sosyal medyada bir video vardı. Biri ücret karşılığı, bazı şeyler yapılması istiyor ve kendi ahlaksızlığını, kendi edepsizliğini ne yazık ki şehrimiz üzerine yansıtmaya çalışıyor. Ben biliyorum ki, bu şehir, bayrağını da, ezanını da, ülkenin birliğini ve beraberliğini her şeyin ötesinde önemsiyor" dedi. Dağ, sözlerini birlik ve beraberlik mesajı ile sonlandırdı. Program daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.
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Hamza Dağ iğrenç videoya tepki gösterdi
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