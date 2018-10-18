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’de araç sayısı artışta

Giriş Tarihi: 18.10.2018
İzmir’de araç sayısı artışta
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 Ağustos ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 1 milyon 386 bin 877 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 386 bin 877 adet taşıtın yüzde 54,9'unu otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 18,3'ünü motosiklet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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İzmir’de araç sayısı artışta
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