Manisa’da trafik kazası: 8 yaralı

MANISA'NIN
Ahmetli İlçesi'nde, İzmir-Ankara karayolunda seyreden Mehmet Karaaslan (32) idaresindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda Sedat Ertürk'ün (57) kullandığı 45 B 0210 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Sedat Ertürk, Hatice (57) ve Dilek Ertürk ile otomobilde bulunan sürücü Mehmet Karaaslan, Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve iki çocuk yaralandı. Turgutlu ve Salihli'deki hastanelere kaldırılan
yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.