Minik Orhan’ın gözyaşı kanalı ameliyatla açıldı

TORBALI'DA
ikamet eden 4 yaşındaki Orhan Adnan Benli'nin doğuştan gözyaşı kanalları tıkalıydı. Göz��nde de sürekli akıntı meydana gelen minik Orhan
, bu nedenle yaşının küçük olmasına rağmen zor günler geçirdi. Sabahları gözleri yapışık olarak uyanan 4 yaşındaki Orhan'dan bazen de oluşan akıntılar nedeniyle arkadaşları kaçıyordu. Anne Emine Benli ise oğlunu çeşitli hastanelere götürdü; ama bir çare bulunamadı. Anne Benli, son olarak bir arkadaş tavsiyesiyle Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Op. Dr. Melih Türe'ye ulaştı. Görüşmeler sonrasında da doktor, daha sonrada minik Orhan'ı muayene etti. Durumu aileye bildiren Türe, ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, hemen tedavi sürecini başlattı. Minik Orhan ardında da ameliyata alındı ve daha sonrada cerrahi müdahalenin ardından iyileşme belirtileri görüldü. Gözündeki akıntılar nedeniyle arkadaşları kaçan minik Orhan'ın ilk sözleri ise "Anne artık kimse benden kaçmıyor" oldu.