Satın almadan önce ‘test sürüşü’ yapın

YENI
bir araba satın almadan önce hem aracın teknik özelliklerine hakim olmak hem de araca ısınmak için yapabileceğiniz test sürüşü
; birçok konuda aracı tanımanıza yardımcı olacak. Yetkililer, *İhtiyaçlarınıza uygun bir otomobil satın almaya odaklanın. Aracın dış görünümü ve tasarımı kadar kullanım rahatlığı ve beklentilerinize uygunluğu da önemli. Dolayısıyla aracın boyutundan iç genişliğine; sürücü koltuğunun yeterince geniş ve rahat olup olmamasından direksiyona ulaşma durumunuza kadar trafikte uzun saatler geçirebileceğiniz potansiyel yeni arabanızı tanımaya çalışın. Gösterge panelinin de kullanışlı olduğundan emin olun. Aracınızı rahat ve konforlu bir şekilde kullanmanızı destekleyen noktalardan biri araç aksamları. Aracın aksamlarının nasıl çalıştığına odaklanın, sürüş konforu ve güvenliğine yönelik konuları test edin. Aracın yol tutuş özelliği de atlanmaması gereken bir diğer konu... Belirli bir hıza ulaşınca; karşılaşılabilecek durumlara karşı yol tutuşu nasıl anlamaya çalışın. Aklınıza takılan en küçük soruyu bile neticelendirmekten kaçınmayın" dedi.