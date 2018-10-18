Takografta 47 yıllık tecrübe Özoto

İzmir
'de Pınarbaşı merkezli Aliağa ve Işıkkent şubeleriyle Ege Bölgesi'nde takograf servis hizmeti veren Özoto'nun sahibi Tahsin Güngör, deneyimlerini müşterilerine aktardıklarını ifade etti. Özoto'yu tanıtan Güngör, "1971 yılından beri 47 yıllık deneyime sahip bir firmayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı takograf yetkili servis ağımızla 3 şube ile faaliyet gözteriyoruz. Takograf yetkili servisliği ve gösterge onarımı olarak nakliyat, lojistik, turizm, otomotiv sektörlerinde tüm Ege Bölgesi'ne hizmet vermekteyiz" dedi. HEDEFE ULAŞTIK
Özoto'nın 15 metrelik bir dükkandan başlayıp şuan 750 metrekare kapalı 1200 metre kare açık alanda hizmet verme seviyesine geldiğini söyleyen Güngör, "Hedefimiz büyümekti. Gerçekleştirdik. Şimdi de çeşitli fuarlara katılarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. TAKOGRAF NEDIR? TAKOGRAF
, sürücülerin, trafik denetimlerinde ayrıntılı olarak kontrol edilebilmeleri için, aracın hızını, aracın kullanım sürelerini, sürücünün dinlenme süreleri gibi bilgileri, aracı kullanan sürücünün kimlik bilgileriyle birlikte hafızasında saklayan, istenildiğinde takografın göstergesinden ya da mini yazıcısından, rapor veya grafik olarak çıktı vererek, kullanıcısını bilgilendiren bir cihazdır. Özellikle uzun yol giden şoförlerin can güvenliği için önemli bir cihazdır. Takograf cihazı, aracın kat ettiği mesafe, aracın hızı, sürüş zamanı, diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri, çalışma aralarını ve günlük dinlenme sürelerini kaydeder.