Takografta 47 yıllık tecrübe Özoto Trafikte sürücülerin yorgun seyahat etmesine engel olan sistem takografların satış ve servis hizmetini veren Özoto, 3 şube ile tüm Ege Bölgesi’ne hizmet veriyor

Giriş Tarihi: 18.10.2018