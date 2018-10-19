Çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Konak İlçesi'nde 9 Ekim gecesi Gaziler Caddesi'nde ilerleyen Ahmet Barış yönetimindeki 35 YDM 94 plakalı motosiklete, hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Ahmet Barış ve kuzeni Ahmet Aras, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet Aras ile kolu kırılan Ahmet Barış'ın gerekli tedavileri yapıldı. Ancak iki kuzen henüz tam olarak iyileşemedi. Mağdur olduklarını belirten Ahmet Barış, "Yatağa mahkum kaldık. Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış. Ancak, karşıdaki aracı kullanan sürücünün ismi hala belirlenemedi. Şirket, kendi aracını hangi elemanının kullandığını nasıl bilmez? Lütfen bizi bu hale getiren, kişiyi bulunup, cezası verilsin" diye konuştu.