Erdoğan ve Yıldırım bugün İzmir’de

BUGÜN NELER OLDU

bugün devletin zirvesini agırlayacak. Dün kente gelen TBMM Baskanı Binali Yıldırım, Folkart tarafından düzenlenen 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisinin açılısını yaptı. Bugün de Izmir'e Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan gelecek. Cumhurbaskanı Erdogan ve TBMM Baskanı Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2018- 2019 Akademik Yılı açılıs törenine katılacak. Cumhurbaskanı Erdogan, Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak törende ögrencilere ilk dersi verecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Sayın Cumhurbaskanımız ve Sayın Meclis Baskanımızın tesrifleriyle düzenleyecegimiz törenimizin bütün hazırlıklarını tamamladık. Kendilerini agırlamaktan büyük onur duyacagız" dedi. Erdogan ve Yıldırım akademik yılı açılıs töreninin ardından Azerbaycan Devlet Petrol Sirketi SOCAR'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı olan STAR Rafineri'yi törenle açacak.