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Göz-Göz Kartal’ı devirmek istiyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Göz-Göz Kartal’ı devirmek istiyor
SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda zirve adaylarından Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, rakibini son 20 maçta sadece 1 kez yenebildi. Siyahbeyazlılara karşı son galibiyetini 2001-02 sezonunda İnönü Stadı'nda 2-1'lik skorla alan Göztepe, bu periyotta 13 yenilgi elde edip sahadan 6 kez beraberlikle ayrıldı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolculuk döneminde 3 kez Beşiktaş formasıyla Göztepe'ye rakip oldu. Göztepe ile Beşiktaş arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı. 16 müsabaka da ise taraflar yenişemedi. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.
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Göz-Göz Kartal’ı devirmek istiyor
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