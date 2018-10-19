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Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı
İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yasak olmasına rağmen çocuklarını hastaların bulunduğu kata sokmak isteyen 2 kişi, bıçak ve sopalarla hastane güvenliklerine saldırdı. Olayda güvenlik görevlileri Bedri Kaya (31) ile Özlem Kablay (43) yaralandı. Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete gelen kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, yasak olmasına rağmen 14 yaşından küçük olan çocuklarını hastaların bulunduğu kata sokmak istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Bedri Kaya ve Özlem Kablay çocuğu içeriye alamayacaklarını söyledi. Güvenlik görevlileriyle hasta yakınları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarla güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları Kaya ve Kablay'ı yaraladı. Hastane personelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Kaya ve Kablay'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Hasta yakınları güvenlikçilere saldırdı
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