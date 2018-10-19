İmar Barışı’nda son gün 31 Ekim

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Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı, Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren Imar Barısı için geçtigimiz aylarda çalısma baslattı. 8 Haziran'da yapı kayıt belgesi için vatandas basvuruları da alınmaya baslandı. Izmir'de bu güne kadar 600 binin üzerinde vatandas imar barısından faydalanmak için basvuruda bulundu. Çevre ve Sehircilik Izmir Il Müdürü Selahattin Varan, basvuru süresinin 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecegini hatırlatarak, "Bu güne kadar Izmir'de yasadan yararlanan vatandasların yaptıkları ödemeler 700 milyon lirayı geçti. Nüfusa göre oranlandıgında yasadan yararlanmak için basvuruda bulunan vatandas sayısı bakımından Izmir birinci sırada. Yasadan yararlanmak isteyen vatandaslarımız elini çabuk tutsun" dedi. Düzenlemenin 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmıs kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsadıgını hatırlatan Varan, yasayı fırsat bilen bazı art niyetli kisilerin, yasa çıktıktan sonra kaçak kat çıkmaya, hazine arazisi üzerine kaçak imalat yapmaya devam ettigine dikkat çekti. Varan, "Gerek Bakanlık müfettislerinin gerekse il müdürlügümüze baglı ekiplerimizin denetimleri aralıksız olarak sürüyor. Yasayı fırsat bilip milat kabul edilen 31 Aralık 2017 tarihinden sonra kaçak yapı yapanlara kesinlikle müsaade edilmeyecek" diye konustu.Izmir'de 8 Haziran'dan bu yana 600 binin üzerinde vatandasın yasadan yararlandıgını belirten Varan, belediyelerin de bu konuda duyarlı olmaları gerektigini söyledi. Belediyelerin asli görevlerinin basında kendi sorumluluk alanlarında kaçak yapılasmayı önlemek geldigini ifade eden Varan, söyle devam etti: "Il Müdürlügü olarak muhtarlıklara, kaymakamlıklara ve belediyelere yazı yazarak bu konuda duyarlı olmalarını istedik. Devletin tasarrufu altında bulunan hazine arazilerine yapılan kaçak yapıları derhal yıkıyoruz."