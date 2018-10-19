“İzmir’i yüzde 51 oy ile alırız”

AK
Parti Genel Baskan Yardımcısı ve Izmir Milletvekili Hamza Dag, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere parti olarak hazırlandıklarını belirtti. Yakın bir zamanda adaylık takviminin belirlenecegini ifade eden Hamza Dag, partisinin aday belirleme yöntemlerinin belli oldugunu kaydetti. Birçok istisare mekanizmasının oldugunu aktaran Dag, anketler yaptırdıklarını, yine aynı sekilde saha arastırmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Izmir'de basarılı bir seçim sonucu elde edeceklerini ifade eden Dag, "Yüzde 51 ile Büyüksehir'i kazanmayı hedefliyoruz. Büyüksehir'e AK Parti
bayragı dikmek istiyoruz" diye konustu.