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Kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Kaçak yapılar bir bir yıkılıyor
BUCA Belediyesi zabıta ekipleri Imar Barısı fırsatçılarına göz açtırmıyor. Türkiye genelinde baslatılan imar barısı uygulamasından faydalanabilmek için hazine arazilerinde kaçak insaat yapmaya girisenleri sıkı takibe alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlügü ekipleri, tespit ettigi kaçak yapılarda yıkım islemlerini aralıksız sürdürüyor. Kaçak yapıların özellikle Buca Olduruk ve Kaynaklar bölgelerindeki hazine arazilerinde yogunlastıgını belirten ekipler, imar barısından yararlanacak yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılanlar oldugunu, sonradan yapılan binaların uygulama kapsamında oldugu için yıkılacagını ifade etti.
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Kaçak yapılar bir bir yıkılıyor
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