Kanser eşi için evliliği öne aldı

İZMIR'DE
, bir lojistik firmasında çalışan Tuğçe Karakurt, petshop işleten Şener Kökçü ile yaşamını birleştirme karar aldı. Genç çift, 8 Eylül 2017'de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Ancak nişanın üzerinden henüz 4 gün geçmişti ki Tuğçe Karakurt'a, doktoru 'meme kanseri' tanısı teşhis etti. İzmir
Kent Hastanesi'nde Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar'a başvuran Tuğçe Karakurt'a memesindeki kitlenin ameliyat için büyük olduğu belirtilip kemoterapi önerildi. Ancak kemoterapinin özenle uzattığı, çok sevdiği saçlarının dökülmesi anlamına geldiğini bilen Tuğçe Karakurt karalar bağladı. EŞI DE SAÇLARINI KAZITTI
Nişanlısı Şener Kökçü ise kemoterapi öncesi nişanlısına unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Kökçü, hep uzun saçlı gelin olmak istediğini bilen Karakurt için düğün tarihini öne çekti. Daha sonra 13 Ekim 2017'de düğün yapıldı ve çift aynı anda saçlarını kazıtarak tedavi sürecine başladı. Kemoterapi başladığında çok sevdiği saçlarını kazıtmak zorunda kaldığını belirten Kökçü, "Önce saçlarımı kısa kestirdim, ardından kazıttım. Eşim de benimle birlikte saçlarını kazıttı, moral verdi. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Ben mememdeki kitleyi kendi kendimi muayene ile yakaladım. Eğer bunu fark etmeseydim ya da fark edip doktora gitmeyip ihmal etseydim belki bugün yoktum. Doktorlarımla bu süreci iyi yönettik. Ameliyat sonrası da kemoterapi aldım. Şimdi tedavim tamamlandı" dedi. ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ ÖTE
yandan İzmir Kent Hastanesi Medikal Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Alakavuklar, erken tanı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Alakavuklar, "Kanser tanı ve tedavi süreci bir ekip işi. Önemli olan kanserin erken yakalanması. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork, diyoruz" dedi.