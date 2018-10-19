Kanser eşi için evliliği öne aldı Düğün hayalleri kuran Tuğçe Karakurt, 4 günlük nişanlıyken meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi öncesi saçları uzun gelin olmak isteyen Karakurt’a nişanlısı sürpriz yaparak evlilik tarihini öne aldırdı

Giriş Tarihi: 19.10.2018