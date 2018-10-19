Lebip Timor: Rötarlı ama kararlı

Osman Özköylü
yönetiminde istediği başarıyı yakalayamayan Denizlispor, geç de olsa gönlündeki teknik adamı iş başına getirdi. Yücel hoca, Denizlispor'un gönlündeki teknik adamdı. Zira hem geçen sezon hem bu sezon başında Osman hocadan önce oturup anlaşmışlar ama her nedense son anda vazgeçmişlerdi.
Bu nedenle rötarlı bir start yapıyor hem takım, hem de hoca. Ancak yakından tanıdığım ve tanımaktan da gurur duyduğum hocamın yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır, hiç şüphem yok. Adam gibi adamlığı bir yana, hocalığını da başarılarla taçlandırmış ve 2 kez Karabükspor, birer kez de Malatayspor ve Orduspor'u süper lige taşıyarak CV'sine 4 şampiyonluk yazdırmış ender hocalardan birisidir. Keza Orduspor'u 1 lige taşırken de 17'de 17 yaparak bir rekora imza atmıştır. Takımın durumu şu anda iç açıcı değildir. Mesela giden hoca gece gündüz forvet söylemleri yaparken aslında defansif enkazı gözden kaçırmış ve takım attığı 10 gole karşılık 9 gol yiyerek kalesini açmış ve ilk 11 takım içinde en çok gol yiyen takım etiketini yapıştırmıştır armanın yanına. Zor bir görev bekliyor hocamı.
Rötarlı ama kararlı başlıyor. Böyle başlangıçları çok olduğu gibi, şampiyonlukları da çoktur.