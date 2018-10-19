Mendile sinen anne kokusu ile hayatta

İzmir
Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 24 haftalık iken 500 gram dünyaya gelen daha önce iki bebeklerini düşük nedeniyle kaybeden Fatma ve Yasin Yılmaz çiftinin üçüncü bebekleri Damla Bebek, acil kuvöz ihtiyacı nedeniyle aynı ilçedeki Özel Medifema Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu ve ekibi hemen bebeği kuvöze alıp, gerekli bakım ve tedavilerini planladı. Yoğun Bakım Servisi'nde annesinin kucağına verilen Damla bebeğin annesine sımsıkı sarıldığı gözleyen Dr. Astarcıoğlu, anneye, 'Bir gece göğsünde tutup uyuyacağın mendili bize getir' dedi. Ertesi gün anne mendiliyle hastaneye geldi. Anne kokusunun sindiği o mendil, kuvözde minik Damla'nın yanı başına kondu. Mendili kimi zaman tutan kimi zaman yüzünün üzerine getirip koklayan bebek, anne kokusuyla, şefkatiyle büyüdü. O koku sayesinde kalp atışları düzene giren ve daha iyi beslenen bebek, 100 günlük yaşam mücadelesinden iki kiloya gelerek galip çıktı. HUZUR VERDI
Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Genel durumu müsaade eden bebeklere Kanguru Bakımı denilen anne kucağında sevgi ve sıcaklık teması amaçlı özel bir bakım yapılıyor. Bu bakım bebeklerin klinik durumlarına da fayda sağlıyor, solunum sıkıntıları azalıp kalp atışları daha düzenli oluyor. Bazen de bebeğin anne kokusunu alması için anne gece yatarken temiz bir mendili göğsüne koyarak uyuyor ve sabah ziyarete gelirken yanında getiriyor. Bu mendil kuvözün içine bebeğin başının yakınlarına konuluyor. Bebek anne kokusunu alarak daha huzurlu oluyor. Oldukça küçük doğduğu halde prematüre bebeklerin yaşayabileceği hiç bir soruna yakalanmadan sağlıkla taburcu olmasında bu anne kokulu mendilin rolü olduğuna tüm ekip olarak yürekten inanıyoruz" dedi.