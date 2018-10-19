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Öğretmenler için okçuluk eğitimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okçular Vakfı protokol imzaladı. Öğretmenlere seslenen Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyet üyesi , “Okullarımızda okçuluğa sahip çıkın” dedi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Öğretmenler için okçuluk eğitimi
SPORCU SAYISI ARTIYOR
İZMIR İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Salonu'nda öğretmenlere, kurum yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik Okçular Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda öğretmenlere okçuluk eğitimi verilecek. Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi , "Okçuluğa destek olma noktasında sizleri bir seferberliğe davet ediyorum. Okullarımızda lütfen okçuluğa sahip çıkın. Türkiye'de faal lisanlı okçu sayısı 5-6 kat artış gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'de de böyle bir çalışma ile yayılma noktasında olmasında büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

OKÇULAR YETIŞTIRECEĞIZ
İZMIR İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlarken; çıkış noktamız yalnızca akademik eğitimde başarı değildir. Onların, sosyal, sportif ve sanatsal anlamda çok yönlü gelişimleri bizim için esastır. Bu yıl ilk etapta 30 ilçemizde 60 okulumuzda okçuluk eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. İlimizde 120 antrenörümüzle binlerce okçu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okçuluk eğitimi alan öğrencilerimiz müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan ilçeler arası ve il düzeyinde müsabakalarda yarışacaklar" diye konuştu.
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