Özgür KAYNAR: Yargı

Mülkün temeli olarak adaleti gösteriyoruz göstermesine de!..
Üzerinde durduğumuz o temeli kendi ellerimizle dinamitlediğimizin farkına varamıyoruz nedense!
Bir arada yaşayabilmemizin koşulsuz teminatının mahkemeler ve yargı mensupları olduğunu bilmemize rağmen... Yargıya yargısız infaz
hakkını siyaset uğruna kendimizde görebiliyoruz!
Peki...
İçinde olduğumuz bu ahval ve şeraitte bunu yaparak ne elde ediyoruz?
Ekmeğine yağ sürülen kim ya da kaybeden kim?..
Son günlerde yargının öznesi haline getirildiği tartışmalara bakınca...
O eleştirilerin bir kısmına hak versem de, bizzat tarafı olduğum FETÖ
dosyalarının bazılarında verilen kararları anlamakta zorlansam da!..
İzmir'den çıkan kararların ardından yargının hedef tahtasına çevrilmesinin ne zamanı ne de yeri! ABD Başkanı'nın Türk adaletini töhmet altında bırakmak için
her fırsatı kullanıp pervasızca ve küstahça
saldırdığı! Rahip Brunson
'un ailesinin bile bu çirkin algı operasyonunun bir parçası haline getirildiği!
Türkiyemizin demokratik hukuk devleti çizgisinden farklı bir yerdeymiş gibi gösterilmek istendiği!
FETÖ'cü alçakların kendileriyle mücadele edenleri kripto ya da aleni FETÖ'cü ilan edip bir taşla çok kuş vurmaya kalktığı, kimi zevzeklerin de sazan gibi atlayıp bunu ağzına sakız yaptığı puslu ortamda... BAZEN SUSMAK GEREKİR
Yargıya söz söylemenin hiç sırası değil hem de hiç!
Temelimizin sarsılmaya çalışıldığı şu dönemde, bir de biz vurmak yerine
hakkımızı susmaktan yana kullanmak, bazı şeyleri zamana bırakmak çok mu zor?
Son olarak...
FETÖ belası yüzünden geçmişte yeterince yıpranan adalet teşkilatımız, FETÖ virüsünün izlerini ve etkilerini hala silmeye çalışıyor.
Bir yandan kendini temizlerken, 15 Temmuz'dan bu yana gece-gündüz yoğun mesai yapılarak bu ihanet çetesinden hesap soruluyor.
Kılıktan kılığa giren, besmeleyle yalan söylerken dahi yüzü kızarmayan uzaktan kumandalı o hainler yargılanırken iğneyle kuyu kazılıyor!
Böylesine tarihi bir sorumluluğu omuzlayan, Türkiye'nin yeniden sağlam temeller üzerinde durmasını sağlamaya gayret eden yargımıza şu dönemde vurmak ve bundan siyasi prim ummak
ancak düşmanı güldürür, bizi ise birbirimize düşürür!
Düşmanı sevindireceğime, kan kusar 'kızılcık şerbeti içtim'
derim ve susmayı yeğlerim...
Kol kırılsın, yen içinde kalsın; devletimiz kurumlarıyla güçlenerek ilelebet yaşasın...