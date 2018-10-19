Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Torbalı’nın bütçesine onay

Torbalı’nın bütçesine onay

’nin 2019 bütçesi, belediye meclisinden oy birliğiyle geçti. Örnek birçok projeye imza atan belediye, 160 milyon liralık bütçe belirledi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Torbalı’nın bütçesine onay
TORBALI Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci oturumunda bir araya geldi. 2019 bütçesinin görüsüldügü toplantıya, Torbalı Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez baskanlık etti. Geride bırakılan 5 yıllık dönemde birçok örnek yatırım ile projeye imza atan , 2019 yılı için de 160 milyon liralık bir bütçe belirledi. Hazırlanan bütçe belediye meclisinde; AK Parti, CHP, MHP ve bagımsız meclis üyelerinin oylarıyla oy birligiyle kabul edildi. Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez, "Gerçekçi bir bütçe hazırladık ve 2019 bütçemizi 160 milyon lira olarak belirledik. Bugüne kadar belediyemizin her kurusunun dogru yatırımlara, ilçemizin ihtiyaç duydugu projelere aktarılmasında sizlerin de çok büyük emegi var, ben hepinize ayrı ayrı tesekkür ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı’nın bütçesine onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN