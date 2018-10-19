Torbalı’nın bütçesine onay

TORBALI
Belediye Meclisi, ekim ayı ikinci oturumunda bir araya geldi. 2019 bütçesinin görüsüldügü toplantıya, Torbalı Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez baskanlık etti. Geride bırakılan 5 yıllık dönemde birçok örnek yatırım ile projeye imza atan Torbalı Belediyesi
, 2019 yılı için de 160 milyon liralık bir bütçe belirledi. Hazırlanan bütçe belediye meclisinde; AK Parti, CHP, MHP ve bagımsız meclis üyelerinin oylarıyla oy birligiyle kabul edildi. Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez, "Gerçekçi bir bütçe hazırladık ve 2019 bütçemizi 160 milyon lira olarak belirledik. Bugüne kadar belediyemizin her kurusunun dogru yatırımlara, ilçemizin ihtiyaç duydugu projelere aktarılmasında sizlerin de çok büyük emegi var, ben hepinize ayrı ayrı tesekkür ediyorum" dedi.