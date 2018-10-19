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Yeğenlerini arayan dayı acı haberi aldı

23 göçmenin öldüğü kazanın ardından 3 yeğenini arayan Muhammed Abid Musa, acı haberi aldı. 2 yeğeninin öldüğünü öğrenen Musa, teselliyi yaralı kurtulan yeğeninde buldu

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Yeğenlerini arayan dayı acı haberi aldı
İZMIR'DEKI korkunç kaza, geçtiğimiz pazar günü sabah saat 08.00 sıralarında Menderes İlçesi Adnan Menderes Havalimanı yakınında meydana gelen kazada yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan Iraklı ve Suriyeli mültecilerin bulunduğu kamyon, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Aralarında kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) da bulunduğu 27 kişi ise yaralandı. Büyük bölümü çocuk olan yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada yeğeni Cerrah Esed Ali'yi kaybeden Muhammed Abid Musa günlerdir hastane hastane gezerek 3 kayıp yeğenini aradı. Musa'ya acı haberi jandarma verdi. 13 yaşındaki Fatma ile 17 yaşındaki Mustafa'nın da öldüğünü öğrenen Musa yıkıldı. Kazada 3 yeğeni ölen Musa'nın hayatta kalan tek yeğeni 7 yaşındaki Zehra oldu. Öte yandan soruşturma kapsamında toplam 12 organizatör gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri'nin, Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde gözaltında bulunan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın ifadesinin ardından, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli daha gözaltına aldı. 23 kişinin ölümüne sebep olan Yılmaz, adliyeye sevk edildi.
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Yeğenlerini arayan dayı acı haberi aldı
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