Yeğenlerini arayan dayı acı haberi aldı

İZMIR'DEKI
korkunç kaza, geçtiğimiz
pazar günü
sabah saat 08.00 sıralarında
Menderes
İlçesi Adnan Menderes
Havalimanı yakınında
meydana gelen kazada
yasa dışı yollardan Yunanistan'ın
Samos Adası'na gitmeyi
planlayan Iraklı ve Suriyeli
mültecilerin bulunduğu
kamyon, kontrolden çıkarak dere
yatağına uçtu. Aralarında kamyon
şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35)
da bulunduğu 27 kişi ise yaralandı.
Büyük bölümü çocuk olan yaralılar
kentteki hastanelerde tedaviye alındı.
Kazada yeğeni Cerrah
Esed Ali'yi kaybeden
Muhammed Abid
Musa günlerdir hastane
hastane gezerek 3 kayıp
yeğenini aradı. Musa'ya
acı haberi jandarma
verdi. 13 yaşındaki
Fatma ile 17 yaşındaki
Mustafa'nın da öldüğünü
öğrenen Musa yıkıldı. Kazada
3 yeğeni ölen Musa'nın hayatta kalan
tek yeğeni 7 yaşındaki Zehra oldu.
Öte yandan soruşturma kapsamında
toplam 12 organizatör gözaltına
alındı. İzmir
Emniyet Müdürlüğü Göçmen
Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile
Mücadele Şubesi ekipleri'nin, Bozyaka
Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde
gözaltında bulunan kamyon şoförü
Mustafa Yılmaz'ın ifadesinin ardından,
2'si yabancı uyruklu olmak üzere 11
şüpheli daha gözaltına aldı. 23 kişinin
ölümüne sebep olan Yılmaz, adliyeye
sevk edildi.