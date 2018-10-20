Ata ile buluşma TBMM Başkanı Yıldırım, Folkart Galeri’nin Atatürk Sergisi’nin açılışını yaptı. Törende konuşan Yıldırım, “Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız oldu” dedi

Giriş Tarihi: 20.10.2018