Ata ile buluşma

İzmir
'de, Folkart Galeri'nin Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları ve yazdığı mektuplarından oluşan 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' isimli serginin açılış töreni TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım
'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir" dedi. DIEILIELYIEYL
Sözlerinin devamında İzmir'in gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi'ni başlatan şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir'in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir'in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. İzmir'in yeri 35'tir" diye konuştu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, "Bu özel günde burada bulunarak bizlere onur verdiniz. Bir kez daha görüyoruz ki büyük Atatürk herkesi yine ortak bir sevdada buluşturdu. Sergimiz bugüne kadar yapılan en kapsamlı Atatürk sergisi. İnsanın kalbine dokunan sergiye hoş geldiniz" diye konuştu. 150 adet Atatürk fotoğrafının yer aldığı sergi 24 Şubat'a kadar açık kalacak.