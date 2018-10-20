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Ata ile buluşma

TBMM Başkanı Yıldırım, Folkart Galeri’nin Atatürk Sergisi’nin açılışını yaptı. Törende konuşan Yıldırım, “Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğrafları görme fırsatımız oldu” dedi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Ata ile buluşma
'de, Folkart Galeri'nin Ulu Önder Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülemeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları ve yazdığı mektuplarından oluşan 'Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal' isimli serginin açılış töreni TBMM Meclis Başkanı 'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir" dedi.

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Sözlerinin devamında İzmir'in gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "İzmir ilklerin şehri, İzmir İstiklal Harbi'ni başlatan şehir. İzmir hem geçmiş tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya devam edecek. Hepimizin hedefi İzmir'in ileri bir konuma gelmesi için İzmir ortak paydasında bir araya gelmek. Biz hep İzmir için başından beri dedik ki; İzmir'in yeri 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. İzmir'in yeri 35'tir" diye konuştu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, "Bu özel günde burada bulunarak bizlere onur verdiniz. Bir kez daha görüyoruz ki büyük Atatürk herkesi yine ortak bir sevdada buluşturdu. Sergimiz bugüne kadar yapılan en kapsamlı Atatürk sergisi. İnsanın kalbine dokunan sergiye hoş geldiniz" diye konuştu. 150 adet Atatürk fotoğrafının yer aldığı sergi 24 Şubat'a kadar açık kalacak.
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