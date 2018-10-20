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Fırsatçılar kara listede

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Fırsatçılar kara listede
Başkanı Ümit Ülkü, Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunlar sonrası doların yükselmesiyle ürünlerine zam yapan firmaların, doların düşüşü ardından etkin indirimler yapması gerektiğini söyledi. Ülkü, vatandaşın zam yapan kurumları adım adım takip ettiğini ve Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasında yapılan indirimlerin üzerine dolar indirimi de yapılmasını talep ettiğini belirtti. Yüzde 50 zam yapıp göstermelik indirim yapan firmaları vatandaşın kara listeye aldığına dikkat çeken Ülkü, "Bu oyunlar daha önce de oynanmaya çalışıldı. Vatandaş hepsinin farkında. Oyun oynayanın piyasada adı kalmaz" diye konuştu.
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Fırsatçılar kara listede
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