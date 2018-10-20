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’ye 6 müjde

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Göztepe’ye 6 müjde
SPOR 'in 9'uncu haftasında yarın Beşiktaş'la Bornova Stadı'nda karşılaşacak 'ye 6 müjde birden geldi. Sarı kırmızılılarda milli maç arasından bu yana sakatlıkları yüzünden teknik heyeti düşündüren sağ bek Gassama, kanat oyuncusu Halil, golcü Cikalleshi, stoper Grillo, orta saha oyuncuları Deniz ve Borges tüm hafta boyunca takımla çalışmalarda yer aldı. Yoğun tedavi programı uygulanan futbolcularda şimdilik herhangi bir soruna rastlanmazken, teknik direktör Bayram Bektaş oldukça rahatladı. Sadece sol diz ön çapraz bağı kopan sol bek Traore'den yararlanamayacak olan genç teknik adamın özellikle as kadrosunda yer alan Halil, Gassama ve Borges'ten gelen haberlere çok sevindiği bildirildi.
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Göztepe’ye 6 müjde
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