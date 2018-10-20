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Hırsızlar 4 yıl sonra yakalandı

Aydın’da yaşlı bir çiftin evine yardım bahanesiyle girip kefen parasını çalan 2 zanlı, 4 yıl sonra ’de yakalandı. Yaşlı çift, “4 yılda biz her şeyi unuttuk, ama devletimiz unutmamış” dedi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Hırsızlar 4 yıl sonra yakalandı
Aydın'ın Çine İlçesi'ne bağlı Bucak Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda 2 kişi, köydeki evlerinde yalnız buldukları Mehmet ve Ertuğrul çiftinin evine sırtlarında soğan çuvalı ile girip bu soğanları yardım olsun diye dağıttıklarını söyledi. Bu sırada yaşlı çift ile sohbet edip ev sahibinin güvenini kazanan şebeke üyelerinden biri yaşlı çifti lafa tutarken, diğeri eve girip yaşlı çiftin kefen parası niyetine sakladıkları 600 lirayı çaldı. Eşyalarının karıştırılıp kefen parası için sakladıkları paralarının çalındığını gören çift, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. O günlerde hiçbir sonuç çıkmayınca yaşlı çift yaşananları unuttu.

2 ZANLI TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri, soğan çuvalı ile evlere girip hırsızlık yapan 2 şüpheliyi 4 yıl sonra 'de yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli, 4 yıl önce parasını çaldıkları Ertuğrul çiftine teşhis ettirilmek üzere Çine Adliyesi'ne getirildi. Yaşadıkları acı olayı yeniden hatırlayan Mehmet dede ve Emir Hatice teyze, ellerinde bastonları ile geldikleri adliyede dolandırıcıları teşhis ettiler. Hakim karşısına çıkarılan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşlı çift, "Biz o gün çok üzüldük, çok perişan olduk. Aradan geçen süre zarfında her şeyi unutmuştuk ama devletimiz unutmamış. Tutuklandılar, belki bir daha suç işlemezler" diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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Hırsızlar 4 yıl sonra yakalandı
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