İnsan kaçakçılarının örgüt şeması açıklandı

İZMIR'IN Menderes İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanan 11 zanlıdan 3'ünün organizatör, Irak uyruklu 2'sinin ise düzensiz göçmenlerle irtibatı sağlayan kişi olduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığına işaret edilen açıklamada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen 13 zanlıyı gözaltına aldığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Organizatörler G.V. (39), İ.A. (53), Y.A. (23), kamyon şoförü Mustafa Yılmaz
(35), bot ve motor temin eden N.K. (32), göçmen şahısları temin eden R.Y (29), Irak uyruklu A.N.H.A. (21), Iraklı A.M.K.K. (29), para trafiğini gerçekleştiren ve öncülük yapan T.C. (33), E.A. (35), araç ayarlayan K.D. (62) ve emanet kasa görevini üstlenen M.C. (55) 18 Ekim'de hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte Menderes Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. R.Y. ( 29 ) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.