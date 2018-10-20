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Jandarma trafik eğitimi verdi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Jandarma trafik eğitimi verdi
ÇEŞME İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, lere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri son olarak, Reisdere Mahallesi'ndeki Hayriye-Nuri Ertan İlkokulu'ndaki 150 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Ekipler öğrencilere; trafik kurallarını, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları, barkovizyonda, slaytlar eşliğinde anlattı. Öğrenciler, trafik ekiplerinin anlattıklarını ilgi ile dinlerken, merak ettikleri soruları da sorarak trafik ekiplerinden yanıtlarını aldı.
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Jandarma trafik eğitimi verdi
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