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’ye stat alternatifi

Başkanı , ’ndeki antrenman sahalarının çevresinde standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdiklerini ifade etti

Giriş Tarihi: 20.10.2018
KSK’ye stat alternatifi
KARŞIYAKA Spor Kulübü Başkanı , Karşıyaka'da yapımı dü��ünülen statla ilgili yeni bir ihale yapılmasının şu aşamada zor gözüktüğünü, bu stattan vazgeçmediklerini ancak alternatif olarak 'ndeki antrenman sahası çevresine 18 bin kişilik stat projesi çizdirdiklerini belirtti. Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'da planlanan statla ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ihalesinin iptal edildiğini hatırlattı. Yalı'daki stat için umutlarının bitmediğini dile getiren Büyükkarcı, "Ama şu an davalar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yeni bir ihale yapılması zor gözüküyor. Ayrıca Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahamızın çevresinde standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdik" diye konuştu.
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KSK’ye stat alternatifi
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