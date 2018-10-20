Uşak’ta tatbikat gerçeğini aratmadı

İZMIR, Uşak
ve Manisa Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE
), Uşak'ta ortak tatbikat gerçekleştirdi. Çarıkköy yakınlarında kullanılmayan fabrika binasındaki tatbikata katılan 77 UMKE personeli, senaryo gereği meydana geldiği varsayılan depremin ardından en kaz altında kalanlara müdahale etti. Jandarma, AFAD
ve itfaiye ekiplerinin destek olduğu tatbikatta çıkan yangın söndürüldü, depremzedeler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasını izleyen Uşak Valisi Salim Demir, tatbikatın çok gerçekçi olduğunu söyleyerek, kurtarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vali Demir, tatbikata katılan personeli tek tek kutladı.