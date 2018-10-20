Valinin eşinden kanser hastalarına ziyaret

İZMIR'DEKI hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören başta çocuklar olmak üzere hastaları ve sağlık personellerini ziyaret eden İzmir
Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız
, sağlık personellerine gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, çocuklara hediyeler dağıttı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çeken Ayyıldız'a ziyaretinde İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur eşlik etti. İlk ziyaretini Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştiren Ayyıldız, "Bu tür ziyaretleri hem hastaların, hem de onlarla beraber zaman geçiren, ilgilenen, özverili ve fedakarca çalışan sağlık personelinin motivasyonunu artırmak için sık sık yapıyoruz. Çocuklarımızın bakımları iyi, sağlık ekibimiz de çok pozitif ve deneyimli" dedi. Dilek Ayyıldız, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda kadınımızın, insanımızın bu konuda duyarlılığını ve kendi sağlığının takipçisi olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu noktada hep beraber toplumsal bir seferberlik halinde el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" diye ifade etti. Ziyaret sınrasında çocuklarının yanında kalan anneler gözyaşlarına hakim olamadı.