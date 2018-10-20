Yaşar topluluğu 73 yılı gerıde bıraktı

YAŞAR Topluluğu 73'üncü kuruluş yıl dönümünü Yaşar Üniversitesi
'nde gerçekleşen törenle kutladı. "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla hazırlanan törende konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, "Dünya değişiyor, dijitalleşiyor. Yaşar Topluluğu olarak yatırımlarımız sürüyor. Son 5 yılda 930 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Son yıllarda fabrika yatırımlarımızda Endüstri 4.0, modernizasyon ve kapasite artırım yatırımlarımızda sürdürülebilirlik odağında ilerledik. Şimdi yatırımlarımızın meyvelerini toplama zamanı...Yaşar Topluluğu olarak 73 yıl önce yoku var etmekle başladık. Ülkemize yeni sektörler, yeni ürünler kazandırdık. Bundan sonraki görevimiz, şirketlerimizi, ürünlerimizi ve yaşamı sürdürülebilir kılmak için çalışmak. Topluluğumuzda 5 ila 45 kıdem yılını tamamlayan tüm yönetici ve çalışanlarımızı kutluyorum. Bilimi kullanarak, birlik içinde olarak 73 yıllık başarımıza ulaştık, ülkemizin gelişimine katkı sağladık. Şirketlerimiz sektörlerinin liderleri oldu. Bundan sonra da liderliğimizi devam ettireceğiz. Biz koşacağız, Türkiye
koşacak" dedi. Törende toplulukta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 45 kıdem yılını tamamlayan elli dokuz yöneticiye sertifika verildi.