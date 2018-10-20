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Yerli üretim logosu pazarda uygulanıyor

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Yerli üretim logosu pazarda uygulanıyor
BALIKESIR'IN Havran İlçesi'nde ve Meyveciler Esnaf Odası'ndan Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde yerli üretim logosu kullanma zorunluluğu başladı. Bu kapsamda Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, yönetmeliğe uygun etiket basımı yaptırarak oda üyelerine ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Hançer, "Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda etiket başına 274 lira ceza uygulanacaktır. Mevzuata uygun etiketler bastırdık ve üyelere ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.
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