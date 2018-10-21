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kenti turistlerin gözdesi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Ana Tanrıça kenti turistlerin gözdesi
İZMIR'IN Torbalı ilçesi sınırlarında, Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında bir tepenin üzerinde yer alan ve " Kenti" anlamına gelen Metropolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik Kent içerisinde sürdürülen arkeolojik araştırma ve kazıların 28. yılına girdiğini belirten MKYK Üyesi ve Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Metropolis'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapılmasını beklediklerini söyledi. Metropolis'te ören yeri statüsünün kazanılmasının ardından kazı ekibini güçlendirdiklerini, kentin tanıtımının sağlanması için antik tiyatro içerisinde konserler düzenlenmesini sağladıklarını hatırlatan Kaya, yeni dönemde ışıklandıracaklarını belirtti. İzmir Röleve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ışıklandırma ihalesine çıkılacağının bilgisini veren Kaya, İZKA tarafından da İzmir Müze Müdürlüğü'nün başvurusuna olumlu yanıt verildiğini Metropolis Hamam-Gymnasium Koruma Çatısı Projesi'ne mali destek sağlanacağını söyledi.
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Ana Tanrıça kenti turistlerin gözdesi
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