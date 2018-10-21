Ana Tanrıça kenti turistlerin gözdesi

İZMIR'IN
Torbalı ilçesi sınırlarında, Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında bir tepenin üzerinde yer alan ve "Ana Tanrıça
Kenti" anlamına gelen Metropolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Antik Kent içerisinde sürdürülen arkeolojik araştırma ve kazıların 28. yılına girdiğini belirten AK Parti
MKYK Üyesi ve İzmir
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Metropolis'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapılmasını beklediklerini söyledi. Metropolis'te ören yeri statüsünün kazanılmasının ardından kazı ekibini güçlendirdiklerini, kentin tanıtımının sağlanması için antik tiyatro içerisinde konserler düzenlenmesini sağladıklarını hatırlatan Kaya, yeni dönemde antik kentin
ışıklandıracaklarını belirtti. İzmir Röleve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ışıklandırma ihalesine çıkılacağının bilgisini veren Kaya, İZKA tarafından da İzmir Müze Müdürlüğü'nün başvurusuna olumlu yanıt verildiğini Metropolis Hamam-Gymnasium Koruma Çatısı Projesi'ne mali destek sağlanacağını söyledi.