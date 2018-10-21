Büyükşehır ıle daha çevrecı bır denızlı

Denizli
Büyükşehir Belediyesi, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların bir araya toplanıp bertaraf edileceği Katı Atık Bertaraf Tesisi inşasını tamamlayarak hizmete aldı. Toplam 5 ilçenin günlük 70 ton katı atığı tesiste bertaraf edilerek vahşi depolamanın önüne geçiliyor. Ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırıldığı kaydedilen tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde oluşan insan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler de ortadan kalktı. "Türkiye
'nin en temiz kenti Denizli" unvanına yakışır çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vahşi depolamadan, düzenli depolamaya geçerek gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir kent bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.