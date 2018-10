Saat kulesı’nde restore zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıpadişahı 2'nci Abdülhamit'in tahta çıkışının 25'inci yılı nedeniyle, 1901 yılında Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan İzmir 'in simgesi tarihi Saat Kulesi depreme karşı güçlendirilip bakım onarımdan geçirilecek. Konak Meydanı 'nda her gün binlerce turistin ziyaret ettiği kulenin restorasyon ve güçlendirme ihalesi 30 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Restorasyon çalışması yer tesliminden itibaren 300 gün sürecek. Osmanlı padişahı 2'nci Abdülhamit'in tahta çıkışının 25'inci yılı nedeniyle, 1901 yılında Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan tarihi yapı, dairesel esas etrafında dört çeşmeden oluşuyor. 25 metrelik kuledeki saatlerin, Alman İmparatoru 2'nci Wilhelm'in hediyesi olduğu biliniyor.