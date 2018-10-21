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Tek isteğim bir çift protez bacak

’da hayatını ile sürdüren üç çocuk babası , çocuklarını okula götürebilmek için bir çift protez bacak istiyor

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Tek isteğim bir çift protez bacak
'nın Şehzadeler ilçesinde, atardamar tıkanıklığı nedeniyle kangren olan her iki bacağı kesilen ve ye mahkum kalan 33 yaşındaki , çocuklarını okula götürebilmek için yardımseverlerden protez bacak talep ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde gassal olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Eşref Korala, protez bacakları olması halinde 3 yıl daha çalışıp, emekli olmayı da hakedebileceğini söyledi. Her iki bacağına protez takılması için toplam 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu, tamamını devletin karşılamadığını belirten Korala, "Bunun için maddi durumum yeterli değil. Kendim çalışamıyorum. Yüzde 91 ağır engelli raporum var. Eşim de bana baktığı için bir iş yapamıyor. Evimiz kira. Her ay 600 lira kira ödüyorum. Kaymakamlığın yaptığı yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Başka da bir gelirimiz yok. Bu nedenle protez bacak için para biriktirme şansımız olmuyor. Protez bacaklarım olursa, bir işe girip, çalışabilirim" dedi.
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Tek isteğim bir çift protez bacak
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