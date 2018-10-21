Tek isteğim bir çift protez bacak

Manisa
'nın Şehzadeler ilçesinde, atardamar tıkanıklığı nedeniyle kangren olan her iki bacağı kesilen ve tekerlekli sandalye
ye mahkum kalan 33 yaşındaki Eşref Korala
, çocuklarını okula götürebilmek için yardımseverlerden protez bacak talep ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde gassal olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Eşref Korala, protez bacakları olması halinde 3 yıl daha çalışıp, emekli olmayı da hakedebileceğini söyledi. Her iki bacağına protez takılması için toplam 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu, tamamını devletin karşılamadığını belirten Korala, "Bunun için maddi durumum yeterli değil. Kendim çalışamıyorum. Yüzde 91 ağır engelli raporum var. Eşim de bana baktığı için bir iş yapamıyor. Evimiz kira. Her ay 600 lira kira ödüyorum. Kaymakamlığın yaptığı yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Başka da bir gelirimiz yok. Bu nedenle protez bacak için para biriktirme şansımız olmuyor. Protez bacaklarım olursa, bir işe girip, çalışabilirim" dedi.