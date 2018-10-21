Kasımpaşa
maçına çıkarlarken, berbat bir deplasman karnesi duruyordu ellerinde. Zira daha önce oynadıkları 4 deplasman maçında puanla tanışamamışlar, ve ligin dibine çakılmışlardı. Kasımpaşa'nın etkili forveti karşısında da oyunun iki yönünü de iyi oynamaktan başka çareleri yoktu. Zira Trezeguet, Diagne ve Eduok'un boşları da yoktu, acımaları da.
Takımlarının attığı 17 golün 15'ine imza koymuşlar ve oynadıkları her rakibe de korku salmışlardı. Ancak beklenenin aksine, ilk 10 dakika geçilirken her iki kalede yaşanan birer net pozisyona karşılık Akhisarspor
, peş peşe bulduğu 4 korner ve hemen ardından Lopes'in kaçırdığı golle de müthiş bir deplasman oyunu oynuyor ama bu üstünlüğünü skora yansıtamayınca devreye golsüz gidiyordu. Ancak ikinci yarının başlaması ile birlikte türbülansa girmiş uçak gibi sallanmaya başladılar. Sazı ellerine alan Kasımpaşa'nın golcüleri hem oynuyor, hem de farklı skora imza atıyorlardı. 5-0 'lık skorla Kasımpaşa, liderin ensesine yapışırken, uçurumun dibinde
bir Akhisarspor duruyordu karşımızda.