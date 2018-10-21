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Yuntdağı’nın bezi yolcusu

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Yuntdağı’nın bezi Avrupa yolcusu
Manısa'nın Yuntdağ Bölgesi kırsal 'nde bin bir emekle ilmek ilmek dokunan Yuntdağ leri, başta olmak üzere 'nın çeşitli ülkelerine pazarlanıyor. Yunusemre ilçesine 50 kilometre mesafedeki kırsal Asmacık Mahallesi'nde başlanan 'Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı' köylünün alternatif geçim kaynağı olmaya başladı. Çocuk bakımı ve ev işleriyle uğraşan mahalle sakini kadınlar, belediye ve halk eğitim merkezi işbirliğiyle açılan atölyede dokumacılığı öğrendi. Mahalle içerisindeki atıl durumdaki eski okulunun restore edilmesinin ardından kurulan atölyede son iki yıldır yöresel bez dokuyan kadınlar, ürettiği el emeği göz nuru bezlerden kazanç elde etmeye başladı. 12 kadın, aldıkları kurs sayesinde ürettikleri ürünlerini Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderiyor.
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Yuntdağı’nın bezi Avrupa yolcusu
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