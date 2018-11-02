Engel tanımadı şampiyon oldu

Tolga Murat Balıkçı
, 17 yaşında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını diz altından kaybetti. Ancak hayata küsüp evde oturmak yerine kendisini spora adadı. engelliler kategorisinde çeşitli dereceler kazanan Balıkçı, 2015 yılında ağır eklem rahatsızlığı geçirdi. Doktorlarının sporu bırakmasını söylemesine rağmen inat eden Balıkçı, sağlam sporcuları geçme hayaliyle yılmadı. Litvanya'da 19-21 Ekim tarihleri arasında özel organizasyonlar olan Dünya Fitness Federasyonu ve Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası'nda ilk kez engelsiz rakipleriyle yarışan sporcu, tüm rakiplerini geçip şampiyonlar şampiyonu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde ay-yıldızlı bayrağı Litvanya'da dalgalandırdı. GUINNES'E GIRDI
Ülkeye dönen 37 yaşındaki şampiyon sporcu, "Bunun bir eşi daha bu güne dek olmamıştı. Şampiyona için hiç tatil yapmadan günde 6 saat antrenman yaptım. Litvanya'daki WFF-WBBF Amatör ve Profesyonel Dünya Şampiyonası'nda önce ağır siklette amatör kategoriye kayıt olarak birinci oldum. Sonraki gün amatör kariyerimi noktalayıp profesyonele geçtim ve normal rakiplerim arasında profesyonel kategorideki ilk yarışımda tüm kategoriler ile genelde şampiyonlar şampiyonu oldum" dedi. Öte yandan Balıkçı engelli bir sporcu olmasına rağmen adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı da başardı.