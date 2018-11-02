İndirim müjdeleri yüzleri güldürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yıl sonuna kadar 6 baslıkta konuttan beyaz esyaya, mobilyadan otomotive Katma Deger Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi indirimlerini açıklaması Ege'de büyük sevinçle karsılandı. Bakan Albayrak'ın verdigi müjdeye vatandaslardan tam destek gelirken, herkes ekonominin hızlı sekilde hareketlenecegini ve piyasanın canlanacagı görüsünde birlesti. Izmir'de yeni nisanlanan Tunç Yılmaz (28) ve Basak Sengönül (24), indirim paketi ile çifte mutluluk yasadı. Basak Sengönül, dügün öncesi indirimden faydalanarak beyaz esyalarını alacaklarını ifade etti. Tunç Yılmaz, "Dügün öncesi zaten esyalarımızı alacaktık. Indirim sayesinde çok büyük avantajımız oldu. Masrafımız azaldı. Bizim gibi binlerce insan büyük mutluluk yasadı. Insallah piyasalara da bu olumlu sekilde yansıyacak" dedi. Yeminli tercüman bir çocuk annesi 46 yasındaki Didem Keseli, KDV ve ÖTV indirimlerine çok sevindigini belirterek, "Hükümetin yaptıgı indirimleri destekliyorum. Çok dogru bir proje. Ekonomi canlanacak. Piyasalar hareketlenecek. Otomobilimi degistirebilirim" diye konustu. 12 yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Cenk Giris, "Indirimler piyasayı hareketlendirecek. Özellikle otomotiv sektöründe ise 1600 cc motor hacmi arabalarda yapılan yüzde 15'lik indirim esnafa rahat bir nefes aldıracak. Ticari araçlarda uygulanan KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e inmesi de sirket ve kurumların araç alımlarını hızlandıracagına eminiz. Otomotiv sektörü yılsonuna kadar hızlanacak" dedi. Manisa
'da mobilyacı Sabri-Günay Kahraman kardesler, hükümetin açıkladıgı KDV uygulamasının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin sektöre hareket kazandıracagını ifade etti. Yatak bayi Sevda Ürkmez, "Firmamız zaten enflasyonla mücadele kapsamında bir fiyat indirimi yapıyordu. KDV'nin düsmesi ile daha da canlanacagını umut ediyoruz" diye konustu. Beyaz esya bayii Hakan Daglı, "Hükümetin aldıgı yeni kararlar beyaz esya sektörüne önemli katkı yapacak. Yüzde 6.7'lik bir düsüsün özellikle fabrikalarda istihdamı tetikleyecegini umut ediyoruz" dedi. Otomobil bayi Yahya Sendil, "Otomotiv sektöründe binek araçlarda 15 puanlık indirim ve ticari araçlarda da KDV'nin yüzde 1 indirilmesi bizler için olumlu karar oldu. Dolar kuru ile gelen zamlar sonucunda duragan hale gelen sektörümüz bu yeni kararlarla canlanacagını ve satısların yeniden eski günlerine kavusacagını umut ediyoruz" seklinde konustu. SEKTÖR CANLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyada KDV indirimi müjdesi sektörü heyecanlandırdı. Indirimin yararlı olacagını vurgulayan Izmir Mobilyacılar Odası Baskanı Hasan Özkoparan, kalıcı olmasını istedikleri indirimin girdi maliyetlerine de yansıtılmasını arzu ettiklerini söyledi. İNDİRİMLER SÜRMELİ Denizli
Ticaret Borsası (DTB) ve Denizli Platformu Dönem Baskanı Ibrahim Tefenlili, "Tüm sektörlerde yüzde 10 indirim müjdesi devam ediyor. Yıl sonuna kadar bütün üreticilerimiz marketlerimiz de yüzde onla baslayan indirimler devam etmeli. Bu yolla enflasyon dizginlenebilir. Beyaz esyada mobilyada ve diger ürünlerde yapılan vergi indirimiyle de piyasanın hareket kabiliyeti artacak. Hükümetimiz önemli bir adım daha attı. Yapılan indirim kararı yerinde bir karar. Hükümetimiz enerjide de önemli bir indirime giderse mutlu olacagız" dedi. Ceyhan TORLAK - Eray ARPAŞİN - Ali FİLİZKAN - Hasan DURNA