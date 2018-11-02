Özgür KAYNAR: İnsan

En büyük kaynak, insan...
En büyük değer, güzel ahlaklı, erdemli, vatanına ve milletine sadık insan... En büyük güç de iyi yetişmiş, liyakatli insan...
Bir devleti tesis eden bireylerde ahlak, sadakat ve işinde liyakat varsa, orada refah, huzur ve mutluluk vardır, yarınlar da bugünden daha aydınlıktır.
Bunun ancak ve ancak eğitimle mümkün olduğunu bilmeyenimiz sanırım yoktur.
Son yıllarda çokça konuşulan Finlandiya eğitim sistemini daha Cumhuriyetimiz kurulmadan inceleyip hayran kalan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, öğretmenlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmelerini istemişti.
Ata'nın ifadesiyle yeni nesil öğretmenlerin eseri olacak, ülkenin geleceğini eğitimciler ile onların yön vereceği kuşaklar belirleyecekti. Finlandiyalıların
uyguladığı gibi temel olan, topluma
öncelikle iyi ve doğru insanlar kazandırmaktı
ve onları bir heykeltıraş gibi işleyerek
yeteneklerine göre işinin ehli haline
getirmekti.
Hem öğretmenlerimiz hem de eğitim politikalarımıza yön verenler bugüne dek en büyük kaynağımızı, en güzel değerlerle donatarak en büyük güce dönüştürmek için emek harcadı.
Ne kadar başarılı olundu ya da olunamadı kamuoyunun takdiri. MERKEZDE İNSAN VURGUSU
Ama bugüne bakınca, Milli Eğitim Bakanlığı
koltuğunda bir eğitim bilimcinin oturduğunu ve Atamızın da işaret ettiği ideal eğitime doğru emin adımlarla yol alındığını görmek ümit verici... "Tanzimat'tan beri kendi eğitim sistemimizi arıyoruz, artık bulma zamanı geldi"
diye konuşan Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk
, hangi sistemi getirirsek
getirelim merkezinde insan olmadığı
sürece başarılı olunamayacağını her fırsatta
vurguluyor.
Sınavda sormak için gereksiz bilgiler ve lüzumsuz ayrıntılar ile dolu müfredatla boğduğumuz çocuklarımızı telef ettiğimizi söyleme
özgüvenini sergiliyor.
Ölçme ve değerlendirmeyi sadece sınavlara bırakan, bilen fakat yapa-bilemeyen nesiller yetiştiren sistemden çok, teneffüslerde çocukları gözlemleyip onları tanımaya çalışan metotlardan bahsediyor.
Eğitimin bir yetenek keşfi ve o yetenekleri işleyip değere dönüştürerek toplumu ilmek ilmek dokuma sanatı olduğunu aslında ifade ediyor.
Üniversite çağına gelmiş öğrencilerin ilgi alanını, hangi meslekte başarılı olacağını tespit edememiş bir eğitim sisteminin faydadan uzak olduğuna sözü getiriyor. Bir yanda diplomalı işsizler,
bir yanda işinden mutsuzlar ve umutsuzlar, diğer yanda ise nitelikli eleman bulamayanlar gerçeği zaten her şeyi anlatıyor.
Prof. Dr. Ziya Selçuk
yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonunu inceleyince insanımıza, daha doğrusu yarınlarımıza verilen değeri gördüm ve paylaşmayı arzu ettim.
Teşekkürler Sayın Bakan...