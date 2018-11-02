Turşu ihracatına Ege katkısı

BAGISIKLIK
sistemini destekleyen, birçok vitamin ve mineralleri bünyesinde barındıran tursu çesitleri ihracatta da önemli bir döviz kaynagı haline geldi. Türkiye, 2018 yılının ocak- eylül döneminde 98 ülkeye 151 milyon dolarlık tursu ihraç etti. Ege Yas Meyve Sebze Ihracatçıları Birligi Yönetim Kurulu Baskanı Hayrettin Uçak, 2018 yılının 9 aylık döneminde Türkiye'nin tursu ihracatının 151 milyon dolara, Ege Bölgesi
'nden yapılan tursu ihracatının catının ise 121 milyon doları astıgını kaydetti. Ege Bölgesi'nden yapılan 121 milyon dolarlık tursu ihracatında kornison salatalık tursusu ihracatı 40 milyon 418 bin dolarlık tutarla zirvede yer aldı.