Aynı tas aynı hamam

Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'nin üzerini yeşil bir örtü gibi kaplayan deniz marullarının görüntüsü hafızalarda tazeliğini korurken İzmir Büyükşehir Belediyesinin iç körfezi kirletmeye devam ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz Ağustos ayında kentin üzerine kabus gibi çöken pis kokunun ardından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Üçkuyular'da, hava eğitim komutanlığı önünde denize deşarj yapılan noktadan aldığı numunelerin halk sağlığı laboratuvarlarında yapılan analizi sonucu deniz suyundaki evsel kirliliği gösteren koli basili değerlerinin kabul edilebilir değerin 2 bin kat üzerinde çıkması tartışmaları da beraberinde getirmişti. O süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında eleştirilere yanıt veren Başkan Vekili Sırrı Aydoğan kokunun kaynağını tespit etmek için çalışma yaptıklarını fakat henüz nedenini belirleyemediklerini söylemiş Egeli Sabah ise denize verilen atık suyu yerinde görüntülemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Büyükşehir'in denizi evsel atıklarla kirletmeye devam ettiği tekrar belgelendi. Dün öğle saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Üçkuyular'a giden Egeli Sabah, denize evsel kaynaklı kirliliğin deşarj edilmeye devam ettiğini çektiği fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serdi.

İSYAN ETTIRDI

Büyükşehir'in evsel atıkların denize akmasını engellemek için çalışma yapmak yerine kirliliğe karşı kayıtsız kalması bölgede yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi. Büyükşehir'e bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nün belirli aralıklarla gün içinde denize kirlilik akıtmaya devam ettiğini belirten vatandaşlar "Bu kadar da olmaz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. İzmir Körfezi'nin, milyonlarca dolar harcanarak hayata geçirilen Büyük Kanal Projesi ile temizlenmeye başladığını hatırlatan vatandaşlar, "Bir zamanlar İzmir körfezi, evsel atıklar nedeniyle adeta fosseptik çukuruna dönüşmüştü. Büyük Kanal Projesi ile birlikte evsel atıkların Çiğli'deki arıtma tesisine yönlendirilmesi ile zaman içinde körfez hızlı bir şekilde kendini toparlamaya, dolayısı ile de iç körfezdeki su kalitesi yükselmeye başladı. Durum tam iyiye gidiyor derken Büyükşehir Belediyesi'nin göz göre göre denize kirlilik akıtması kabul edilebilecek bir şey değil" dedi.

SONUÇLAR 2 BİN KAT YÜKSEK ÇIKTI

geçtığımız Ağustos ayında evsel atık kaynaklı kirliliğe bağlı oluşan pis koku, kentin üzerine adeta kabus gibi çökmüş, yaz ayları olmasına rağmen vatandaş körfezden ve kanalizasyon şebekesinden yayılan pis koku nedeniyle kapı pencere açamaz duruma gelmişti. Büyükşehir Belediyesi, inkar etmesine rağmen Sabah Egeli, Üçkuyular'da, Hava Eğitim Komutanlığı önünden denize deşarj edilen evsel kirliliği görüntülemiş, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgeden su numuneleri almıştı. Halk sağlığı laboratuvarlarında yapılan analizlerinde 100 mililitre deniz suyunda evsel kirliliği gösteren kolibasili miktarı normal kabul edilebilir değerlerin 2 bin katı daha fazla çıktı.