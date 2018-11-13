Migros Aile Kulüpleri hobi ve meslek edindirdi

BUGÜN NELER OLDU

Mıgrosve Kipa mağazalarında yer alan 19 Aile Kulübü, ücretsiz eğitimlerle binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Düzenlediği kurslarla bugüne kadar 65 bin kişiye hobi ve meslek kazandıran Aile Kulüpleri'nde pastacılık ve aşçılıktan; el nakışı, çini, seramik boyama, resim, ebru sanatı, ahşap boyama, takı ve deri tasarımına, yabancı dil kurslarından, diksiyon, spikerlik, fotoğrafçılık gibi 36 farklı alanda eğitimler veriliyor. Yıl sonuna kadar 85 bin kişiye ulaşması hedeflenen Aile Kulüplerinde, ayrıca çocuklara yönelik satranç, resim, gitar gibi eğitimler de yer alıyor.