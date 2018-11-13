Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Migros Aile Kulüpleri hobi ve meslek edindirdi

Migros hobi ve meslek edindirdi

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Migros Aile Kulüpleri hobi ve meslek edindirdi
Mıgros ve Kipa mağazalarında yer alan 19 Aile Kulübü, ücretsiz eğitimlerle binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Düzenlediği kurslarla bugüne kadar 65 bin kişiye hobi ve meslek kazandıran Aile Kulüpleri'nde pastacılık ve aşçılıktan; el nakışı, çini, seramik boyama, resim, ebru sanatı, ahşap boyama, takı ve deri tasarımına, yabancı dil kurslarından, diksiyon, spikerlik, fotoğrafçılık gibi 36 farklı alanda eğitimler veriliyor. Yıl sonuna kadar 85 bin kişiye ulaşması hedeflenen Aile Kulüplerinde, ayrıca çocuklara yönelik satranç, resim, gitar gibi eğitimler de yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Migros Aile Kulüpleri hobi ve meslek edindirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN